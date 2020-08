Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in replica stasera (Di domenica 23 agosto 2020) Non dirlo al mio capo 2, trama e cast della sesta e ultima puntata in replica stasera Questa sera, domenica 23 agosto 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, per l’ultima puntata della seconda stagione. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della sesta e ultima puntata di Non dirlo al mio capo 2. La fiction, girata tra Napoli e ... Leggi su tpi

