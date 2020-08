Noi siamo gli ultimi (Di domenica 23 agosto 2020) Riportiamo di seguito, e ringraziamo il nostro collaboratore Franco Battaglia, le parole di Giampiero Mirabassi che non richiedono alcun commento. Nó sémo j ultimi che gimme a scòla a piedi coi calzoni corti la cartella de fibra col guadèrno e l grembiul nero col colletto e l fiocco. Che c’émme sopra l banco l calamaro e ntla saccoccia l pane nostro sciapo. Nó sémo j ultimi che giocamme a tappini e figurine mmezzo a le strade senz’avé paura e gimme giù ple scese a capoficco sul carrozzon có i cuscinetti usati. Nó sémo j ultimi ch’ém visto le botteghe có i boconotti sfusi nti cassetti, la saponina, la carta moschicida, l òjo che se comprava a butijne e l sale fraido ... Leggi su nicolaporro

Un ultimo giro pieno di polemiche, quello del Gran Premio di Stiria di MotoGP. Anzi, un’ultima curva. Perché Jack Miller è entrato all’interno di Pol Espargaró, contribuendo a mandarlo largo, sul verd ...

Il pugno più amaro della vita è essere dimenticato. È stata l’ossessione di Sandro Mazzinghi, fino a sabato 22 agosto, quando all’ospedale della sua Pontedera, a 81 anni, si è arreso quasi senza preav ...

