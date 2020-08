Nizzolo si prende la maglia tricolore! Vittoria pazzesca a Cittadella, Ballerini beffato sul finale (Di domenica 23 agosto 2020) Una domenica di fuoco per gli appassionati di sport: dopo il Gp di Stiria, vinto da Oliveira, l’attenzione si sposta tutta sui campionati italiani di ciclismo. Una sfida appassionante, con un finale di fuoco sul traguardo di Cittadella. Dopo una bagarre emozionante è Giacomo Nizzolo a poter festeggiare per una Vittoria pazzesca. Il brianzolo è il nuovo campione italiano in carica, grazie ad una volata pazzesca, nella quale è risucito a scavalcare Ballerini. Terzo Colbrelli.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

RickyFilips95 : Nizzolo batte Ballerini sulla linea e si prende il tricolore! Sembrava essere rimasto chiuso, con Colbrelli che ave… - andreapezzoni87 : GIACOMO NIZZOLO, CHE FIAMMATA!! Il portacolori della NTT si prende il suo secondo italiano in carriera con una vola… - peppesass : Sembrava fatta per Ballerini ma dal nulla spunta Nizzolo che si prende il campionato italiano... #CI2020 -

16.08 15 km all’arrivo, davanti non c’è accordo. Vincenzo Nibali non è contento. 16.07 Sta succedendo di tutto. Gli inseguitori, guidati dalla Gazprom-Rusvelo, si portano a soli 14 secondi dagli attac ...

La seconda tappa del Giro di Vallonia 2020, da Frasnes lez Anvaing a Wavre, ha registrato il trionfo in volata da parte di Arnaud Dèmare. Il francese della Groupama-FDJ è riuscito a battere di prepote ...

La seconda tappa del Giro di Vallonia 2020, da Frasnes lez Anvaing a Wavre, ha registrato il trionfo in volata da parte di Arnaud Dèmare. Il francese della Groupama-FDJ è riuscito a battere di prepote ...