Nina Moric senza mascherina: foto coi fan nel sabato sera (Di domenica 23 agosto 2020) Fa parlare per il suo rapporto con Fabrizio Corona, per la diatriba con Luigi Favoloso e adesso per i selfie scattati coi fan senza mascherina. Nina Moric sa sempre come far parlare di sé, anche quando non si impegna minimamente: ieri sera, durante un sabato sera passato con gli amici, ha fatto diverse foto con … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Nellseyes : ahahaha ma quelle che vogliono vederla in un video di Ricky Martin, hanno presente chi ha partecipato in un suo vid… - Davideziliani80 : RT @ilbrembils86: Perché Miranda struccata parla come Nina Moric? #IlDiavoloVestePrada - infoitcultura : Nina Moric contro Fabrizio Corona: «Nostro figlio Carlos per te una macchina da soldi, merce di scambio!» - infoitcultura : Nina Moric svela: “il mio ex Fabrizio Corona vende suo figlio per profitto” - infoitcultura : Nina Moric accusa Fabrizio Corona: “Il figlio per lui è una macchina da soldi” -