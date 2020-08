Nello Musumeci, dittatore dello Stato Libero di Sicilia (Di domenica 23 agosto 2020) «D’ora in avanti la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese! Silenzio. A partire da ora tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni trenta minuti! La biancheria sarà portata sugli indumenti, per poter controllare. Oltre a ciò, tutti i ragazzi sotto il sedicesimo anno di età a partire da ora avranno sedici anni!»: Il dittatore dello Stato Libero di Bananas al confronto di Nello Musumeci, che vuole cacciare tutti i migranti entro 24 ore dall’isola, è uno statista. E mentre ci si chiede dove di preciso il presidente della Regione Siciliana vorrebbe mandare quelli che ha cacciato a mezzo di un’ordinanza illegale (perché non ne ha i poteri) e inattuabile (nelle altre regioni ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arriv… - MediasetTgcom24 : Lampedusa, Nello Musumeci: 38 nuovi migranti positivi al coronavirus #NelloMusumeci - fanpage : Sgombero di hotspot e centri d'accoglienza dell'isola, divieto di sbarchi: la nuova, perentoria ordinanza del gover… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @giuliaselvaggi2: L’ordinanza con la quale Nello #Musumeci dispone la “deportazione” dei migranti non vale nulla. Esattamente come lui! - semeoro1 : RT @giuliaselvaggi2: L’ordinanza con la quale Nello #Musumeci dispone la “deportazione” dei migranti non vale nulla. Esattamente come lui! -