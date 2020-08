Nella città di Luigi Di Maio, Italia Viva sostiene la candidata berlusconiana (Di domenica 23 agosto 2020) Pomigliano d’Arco è un comune di circa 40mila cittadini. Ed è lì, Nella città natale di Luigi Di Maio, che avverrà il primo esperimento di un’alleanza locale tra i due principali partiti alla guida del governo. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico – dopo il voto della piattaforma Rousseau – hanno trovato l’accordo per la convergenza sul nome di Gianluca Del Mastro. Ma non sarà un accordo che riguarda tutte le forze presenti nell’esecutivo: Più Europa punta tutto su Vincenzo Romano, mentre Italia Viva sceglie di appoggiare Elvira Romano, che nel 2015 venne eletta (e divenne vicesindaco) con Forza Italia. LEGGI ANCHE > Maurizio Martina come Salvini (un anno fa): «Nel M5S esistono limiti ... Leggi su giornalettismo

