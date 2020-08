“Negazionisti, terrapiattisti del cazzo, fottetevi voi!”. La provocazione di Vasco Rossi su instagram (Di domenica 23 agosto 2020) “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del cazzo”. Sono le parole di Vasco Rossi in un video sui social mentre va in bicicletta a commento di chi dice che il coronavirus non c’è più o non è mai stata un’emergenza mondiale. L'articolo “Negazionisti, terrapiattisti del cazzo, fottetevi voi!”. La provocazione di Vasco Rossi su instagram proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

