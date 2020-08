NBA Playoff 2020, Philadelphia 76ers-Boston Celtics in tv: data, canale e orario gara-4 (Di domenica 23 agosto 2020) Philadelphia 76ers-Boston Celtics, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Gli uomini di Brown sono a forte rischio sweep dopo essere crollati nel finale del terzo atto: Boston ha chiuso la gara con un parziale di 10-0, incoronado il proprio match-winner, Kemba Walker, autore di 24 punti e dello stepback su Al Horford che mette ha messo i chiodi nella bara di Philadelphia. Come al solito Joel Embiid è stato l’ultimo a rassegnarsi in campo (30 punti e 13 rimbalzi ma con 7 su 20 al tiro e -18 di plus/minus) ed è il primo a volere evitare il 4-0 e a voler mettere a segno il gol della consolazione. Appuntamento a partire dalle ore 19:00 di domenica 23 agosto, con diretta tv ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff NBA Playoff: il programma della giornata Sportando Nba: vincono i Lakers e i Bucks, i Thunder passano all’overtime

Secondo successo consecutivo e vantaggio nella serie per i Lakers e per i Bucks. LA fa sua la sfida contro i Blazers, con i 38 punti di LeBron James, mentre è tutto facile per Milwaukee (che domina i ...

Playoff NBA, LeBron James da (doppio) record nella vittoria contro i Blazers

Il n°23 dei Lakers, anche grazie ai suoi 38 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, è diventato il secondo giocatore con più vittorie della storia playoff - superato Tim Duncan - e il terzo per triple segnate ...

