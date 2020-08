NBA Playoff 2020: LeBron James trascina i Lakers sul 2-1, OKC vince all’OT e riapre la serie (Di domenica 23 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra sabato 22 agosto e domenica 23 agosto ha visto in scena lo svolgersi di tre partite dei Playoff NBA 2019/2020. I 38 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di LeBron James trascinano i Lakers al secondo successo e al vantaggio nella serie con i Blazers, inutili i 34 punti di Damian Lillard. I Thunder battono all’overtime i Rockets, nonostante i 38 punti di James Harden (20 quelli messi a referto da Danilo Gallinari, uno dei quattro giocatori di OKC oltre quota 20). Infine gli Heat chiudono sostanzialmente la serie contro i Pacers grazie al miglior primo tempo della loro storia ai Playoff. IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES ... Leggi su sportface

L’attuale analista di TNT, guardando anche al passato di George, ha detto:. “Non ti fai chiamare ‘Playoff P’ e poi perdi tutte le volte. Sono Paul George, non mi interessa cosa dicono gli altri: so ch ...Partono di gran corsa in gara 3 primo turno playoff le due guardie titolari di Portland: Lillard e McCollum segnano 18 dei primi 24 punti della squadra contro dei Lakers che carburano lenti come un di ...