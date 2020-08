Nasce Giuseppe Meazza, due volte campione del mondo – 23 agosto 1910 – VIDEO (Di domenica 23 agosto 2020) Il 23 agosto 1910 Nasce Giuseppe Meazza, istituzione dell’Inter e per due volte campione del mondo con l’Italia Il 23 agosto 1910, a Milano, Nasce Giuseppe Meazza, bandiera dell’Inter ma soprattutto due volte campione del mondo con la Nazionale. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, Meazza esordisce da professionista ad appena 17 anni e, due stagioni più tardi, guida l’allora Ambrosiana alla conquista dello scudetto. In nerazzurro vincerà un altro campionato e una Coppa Italia, quindi indosserà le casacche di Milan, Juventus Cisitalia, ... Leggi su calcionews24

