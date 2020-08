Napoli Osimhen, ci siamo. Domani il ritiro a Castel di Sangro (Di domenica 23 agosto 2020) , oggi il raduno al San Paolo. Nei convocati Milik, Koulibaly e Allan Oggi riparte la stagione del Napoli. Gli azzurri – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – si raduneranno al San Paolo, da Domani ci sarà il ritiro a Castel di Sangro. Sarà il primo giorno di Osimhen, ma nell’elenco dei convocati ci sono anche Arek Milik, Koulibaly e Allan. Il mercato verrà gestito nei prossimi giorni, intanto si comincia con il nuovo campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CorSport : ?? La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? L'#Inter spinge #Conte fuori ?? #Zaniolo, ecco la svolta: può tornare… - enzogoku69 : ??Per chiarezza riprendo il tema #Gabriel che veniva già dato al #Napoli da più testate e TV ed in particolare da co… - genovesergio76 : RT @CorSport: ?? La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? L'#Inter spinge #Conte fuori ?? #Zaniolo, ecco la svolta: può tornare da #Mancin… - news24_napoli : Osimhen cambia il Napoli? Gattuso potrebbe scegliere un nuovo modulo per… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

Un Napoli che riesca a capitalizzare meglio la quantità di gioco e che mantenga l'equilibrio difensivo: questo ha in mente Gattuso e già dal primo allenamento di domani pomeriggio nel ritiro di Castel ...Il Napoli ha investito tanti soldi per Victor Osimhen. Il nigeriano, nelle intenzioni sia di Gennaro Gattuso che della società azzurra, sarà un titolare inamovibile. Eppure la sua presenza in campo po ...