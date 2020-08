Napoli Femminile, debutto amaro in Serie A: la Pink Bari vince di rigore (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il grande entusiasmo del ritiro estivo, non inizia al meglio l’avventura del Napoli Femminile in Serie A. Le azzurre capitolano in casa della Pink Bari per 1-0: decisivo il rigore trasformato da Manno al 26esimo del primo tempo. Una gara non bella e difatti decisa dall’unico tiro nello specchio delle biancorosse, che dopo il vantaggio si chiudono a guscio concedendo pochissimo alla formazione di Marino. Il Napoli, rivitalizzato dai cambi nel secondo tempo, spreca due importanti occasioni nel finale con Nocchi e Deppy e torna a casa a mani vuote. Domenica prossima le partenopee sono chiamate al riscatto nel primo match casalingo della stagione. Di fronte un avversario non facile: la Fiorentina, che ieri ha liquidato per 4-0 ... Leggi su anteprima24

SkySport : SERIE A FEMMINILE - 1^ giornata I risultati delle partite delle 17:45 ? BARI-NAPOLI 1-0 ? rig. #Manno (27') ? VERO… - ilnapolionline : Il Napoli femminile tradito da un episodio: debutto in A con ko a Bari - - NapoliFemminile : Avviso accrediti stampa per il match Napoli Femminile - Fiorentina. - Monterroso95 : RT @NapoliLadies: ?????????? Non il risultato sperato. Ma era solo la prima partita. Forza ragazze!! ?? Foto: Napoli Femminile - HitotsuKekki : RT @NapoliLadies: ?????????? Non il risultato sperato. Ma era solo la prima partita. Forza ragazze!! ?? Foto: Napoli Femminile -