Napoli, durante il ritiro amichevoli e allenamenti aperte ai tifosi (Di domenica 23 agosto 2020) Come informa il sito ufficiale del Napoli, le amichevoli e otto allenamenti degli azzurri in ritiro saranno aperti ai tifosi Otto allenamenti della squadra e due incontri amichevoli: é il programma che il Napoli mette a disposizione dei tifosi che vorranno seguire la preparazione precampionato a Castel di Sangro, in Abruzzo. Oggi la squadra si raduna a Napoli e domani raggiungerà la sede del ritiro. La società ha però anche dettato regole molto severe alle quali i sostenitori degli azzurri si dovranno rigorosamente attenere per non infrangere le disposizioni necessarie in tempi di Covid. Per assistere agli allenamenti i tifosi dovranno ... Leggi su calcionews24

