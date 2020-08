Napoli, al Britannique un positivo al Covid, salta il ritiro in albergo (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo il nuovo ciclo di tamponi previsto oggi al San Paolo, i calciatori del Napoli torneranno a casa per trascorrere la notte prima della partenza per il ritiro di Castel di Sangro. Niente raduno in hotel come al solito, scrive il Corriere dello Sport, visto che nell’albergo deputato, il Britannique, si è registrato un caso di positività al Covid. “Questo perché è saltato l’appuntamento organizzato al Britannique, dove non c’è alcun focolaio ma si è registrato un caso di positività. “Siamo stati informati, in maniera ufficiosa, che una persona che ha frequentato la nostra struttura alberghiera la settimana dal 10 al 17 agosto è risultata positiva al Covid-19. ... Leggi su ilnapolista

napolista : Napoli, al Britannique un positivo al Covid, salta il ritiro in albergo Su Repubblica Napoli. Dopo il ciclo di tamp… - Notiziedi_it : Napoli, hotel Britannique: caso sospetto di Covid. Struttura chiusa in via precauzionale - Notiziedi_it : Napoli,chiuso per precauzione l’hotel Britannique per un caso sospetto di Covid - titty_napoli : RT @rep_napoli: Napoli,chiuso per precauzione l'hotel Britannique per un caso sospetto di Covid [aggiornamento delle 19:03] - rep_napoli : Napoli,chiuso per precauzione l'hotel Britannique per un caso sospetto di Covid [aggiornamento delle 19:03] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Britannique Napoli,chiuso per precauzione l'hotel Britannique per un caso sospetto di Covid La Repubblica CdS: Scoperto focolaio Covid, cambia la sede del raduno del Napoli

Cambio dell’ultimo minuto per la sede del raduno della SSC Napoli. Scoperto un focolaio Covid all’interno dell’Hotel Britannique, di Corso Vittorio Emanuele, che avrebbe dovuto ospitare il raduno del ...

Napoli,chiuso per precauzione l'hotel Britannique per un caso sospetto di Covid

Chiuso per precauzione fino a lunedì l'hotel Britannique per un caso sospetto di Coronavirus. Lo comunica una nota ufficiale della proprietà, in attesa della riapertura dopo le misure avviate tempesti ...

Cambio dell’ultimo minuto per la sede del raduno della SSC Napoli. Scoperto un focolaio Covid all’interno dell’Hotel Britannique, di Corso Vittorio Emanuele, che avrebbe dovuto ospitare il raduno del ...Chiuso per precauzione fino a lunedì l'hotel Britannique per un caso sospetto di Coronavirus. Lo comunica una nota ufficiale della proprietà, in attesa della riapertura dopo le misure avviate tempesti ...