Musumeci: "Migranti via dalla Sicilia entro domani". Porti chiusi anche alle Ong (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - L'ordinanza di chiusura degli hotspot Siciliani è stata firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. entro la mezzanotte di domani, lunedi' 24 agosto, "tutti i Migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della regione Siciliana" vi si legge. È stato lo stesso Musumeci ad annunciare su Facebook che l'ordinanza è stata pubblicata nella notte e "verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale". "La Sicilia non può essere invasa, mentre ... Leggi su agi

