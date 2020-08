Musumeci “Migranti via da Sicilia”, Viminale “Competenza è nazionale” (Di domenica 23 agosto 2020) PALERMO (ITALPRESS) – “Entro la mezzanotte del 24 agosto tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.E' quanto si legge nell'ordinanza emessa dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci la chiusura dei centri per migranti nell'Isola.“La Regione Siciliana, mediante le Asp territorialmente competenti, mette a disposizione delle Autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza – prosegue il testo -. Al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Sicilia, Musumeci annuncia: “Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza. Si attivi ponte-aereo per il trasf… - MediasetTgcom24 : Emergenza migranti in Sicilia, Musumeci: 'Chiudo tutti gli hotspot e i centri di accoglienza della Regione'… - Agenzia_Ansa : #Migranti il governatore #Musumeci: 'Chiudo tutti gli hot spot in Sicilia. Si faccia presto un ponte-aereo' FLASH #ANSA - Herbert403 : Musumeci provoca il governo: “Tutti i migranti fuori dalla Sicilia entro 24 ore”. Il Viminale stronca l’ordinanza:… - iccassivuci : RT @giuliaselvaggi2: L’ordinanza con la quale Nello #Musumeci dispone la “deportazione” dei migranti non vale nulla. Esattamente come lui! -

