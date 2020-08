Musumeci: 'invasione di migranti, chiudo hot spot in Sicilia' (Di domenica 23 agosto 2020) Un'ordinanza a strettissimo giro per chiudere i centri di accoglienza e sgomebrare gli hot spot. L'annuncio del governatore Siciliano nello Musumeci è tornato a far salire la tensione con il governo. ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arriv… - valen_mess_ : RT @matteosalvinimi: ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arrivo d… - robbie65037871 : RT @stopcensurainfo: Musumeci contro Governo: “Via tutti gli hotspot. Stop invasione migranti” - Asahporkah : RT @matteosalvinimi: ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arrivo d… - LucaPrt : RT @matteosalvinimi: ?? Bravo il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che ascoltando la Lega e i cittadini ha detto BASTA all’arrivo d… -