Musumeci firma l’ordinanza: «Entro le 24 di lunedì, tutti i migranti devono essere trasferiti fuori dalla Sicilia» (Di domenica 23 agosto 2020) Il pugno duro era stato promesso nelle scorse ore. E adesso è arrivata l’ufficialità attraverso la firma e pubblicazione dell’ultima ordinanza. Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato che dalle 24 di lunedì 24 agosto entrerà in vigore il suo ultimo provvedimento nei confronti dei migranti ospiti della sua isola. Le norme, però, riguarderanno anche tutti quelli che – almeno fino al 10 settembre – tenteranno di sbarcare nelle città Siciliane. LEGGI ANCHE > Il presidente della Sicilia Musumeci: «Gli anni del fascismo con tante ombre e tante luci» VIDEO «Entro le 24 del 24 agosto, tutti i ... Leggi su giornalettismo

fanpage : Sgombero di hotspot e centri d'accoglienza dell'isola, divieto di sbarchi: la nuova, perentoria ordinanza del gover… - repubblica : 'Entro le 24 di domani i migranti fuori dalla Sicilia': Musumeci firma l'ordinanza - RaiNews : 'Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa,… - leggoit : Migranti via dalla Sicilia, Musumeci firma l'ordinanza: «L'isola non può essere invasa» - nygnos : RT @fanpage: Sgombero di hotspot e centri d'accoglienza dell'isola, divieto di sbarchi: la nuova, perentoria ordinanza del governatore dell… -