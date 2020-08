Muore in piscina | Stefano trovato senza vita durante party di notte (Di domenica 23 agosto 2020) Una festa di notte finisce in tragedia: Stefano Muore in piscina e gli amici che sono con lui si accorgono troppo tardi del dramma. Un giovane Muore in piscina durante una festa in corso con diversi amici. La tragedia avviene nella località di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Il povero Stefano Pirocchi, di … L'articolo Muore in piscina Stefano trovato senza vita durante party di notte è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

