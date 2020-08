MOVIOLA – Psg-Bayern Monaco, Kehrer su Coman: era rigore? Orsato dice di no (Di domenica 23 agosto 2020) Si accende la finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco. A Lisbona sono i bavaresi che chiudono in avanti il primo tempo con una fiammata di Coman sulla fascia sinistra che punta Kehrer, lo salta e poi cade per terra reclamando un possibile calcio di rigore. Il direttore di gara, Daniele Orsato di Schio, fa cenno che si può continuare: il contatto viene rivisto al Var che conferma in toto la decisione del direttore di gara. Rivedendo le immagini si nota come il difensore parigino metta una mano sul corpo di Coman sbilanciandolo leggermente e non sembra essere tale da giustificare un calcio di rigore. In assoluto non è materia di Var, il giudizio è quello dell’arbitro. Leggi su sportface

