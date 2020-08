Motorsport - Sato vince la 500 Miglia di Indianapolis (Di lunedì 24 agosto 2020) Non è mancato lo spettacolo alla 104esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Takuma Sato ha vinto la mitica gara americana per la seconda volta in carriera, bissando il successo ottenuto nel 2017. Il giapponese del team Rahal Letterman Lanigan Racing ha preceduto Scott Dixon e il compagno di squadra Graham Rahal. La gara si è conclusa in regime di Safety Car, in seguito al violento incidente di Spencer Pigot a quattro giri dal termine.Dixon, delusione scottante. Subito dopo la gara, la delusione era ben visibile sul volto di Scott Dixon. Il neozelandese è stato in testa alla gara per 111 giri e sembrava ormai essere lanciato verso il successo, specie dopo che il suo diretto rivale Alexander Rossi aveva anzitempo chiuso la sua corsa contro il muro, a conclusione di una domenica da dimenticare. Dopo lattacco ... Leggi su quattroruote

