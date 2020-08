MotoGP, Yamaha senza freni: si butta dalla moto a oltre 200 km/h. Le drammatiche immagini (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo l’incredibile incidente di domenica scorsa al GP di Austria tra Zarco e Morbidelli, un’altra caduta condiziona il GP di Stiria. Protagonista, suo malgrado, Maverick Vinales. #VIDEO ALLA FINE DELL'ARTICOLO Incredibile, davvero, quello che è successo nel corso del sedicesimo giro quando le immagini della regia televisiva hanno inquadrato, all’improvviso, una moto Yamaha in fiamme fuori pista. La moto in questione era quella del compagno di squadra di Valentino Rossi. Fortunatamente, il pilota era in piedi e senza conseguenze fisiche ma le immagini trasmesse poco dopo testimoniamo al meglio il pericolo corso dallo spagnolo. Di fatto, Maverick si è reso conto sul rettilineo che la ... Leggi su howtodofor

