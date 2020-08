MotoGp, Valentino Rossi punge i Commissari: “le regole valgono per tutti, è ora che alzino il loro livello” (Di domenica 23 agosto 2020) Nelle ultime settimane sono stati tanti gli episodi controversi che hanno richiesto l’intervento dei Commissari di Gara, anche nel GP di Stiria i giudizi sono stati chiamati in causa prima in Moto2 e poi in MotoGp. Nella classe di mezzo hanno privato Martin della vittoria per essere andato nel verde, violando il track limits, mentre in top class si è deciso di non punire per la stessa infrazione Pol Espargaro. Robert Cianflone/Getty ImagesSulla questione si è soffermato nel post gara Valentino Rossi, puntando il dito contro i Commissari: “per quanto riguarda la Moto2, Martin era andato sul verde anche la settimana scorsa all’ultimo giro e non si può. La gara scorsa non gli hanno fatto niente, perché poi la regola dice che se hai 3″ di vantaggio ... Leggi su sportfair

