MotoGp Stiria, vince Oliveira su Miller. Vinales si lancia dalla moto che non frena (Di domenica 23 agosto 2020) Spielberg, Austria,, 23 agosto 2020 - Miguel Oliveira vince il Gp di Stiria , quinta gara del Mondiale 2020 della motoGp . Sul circuito di Spielberg, in Austria, il portoghese della Ktm trionfa con ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : ? Problema ai freni per #Vinales, che salta giù dalla moto in rettilineo: bandiera rossa! ?? LIVE ?… - ilPostSport : Il video di Maverick Viñales che si lancia dalla sua Yamaha senza freni a 220 chilometri orari in MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale ape… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria 2 Gara: Finale thriller, vince @_moliveira88 , paura per @mvkoficial12 - - FrancoBove1965 : RT @repubblica: MotoGp Stiria, Vinales si lancia a 310 km/h dalla moto senza freni. All'ultima curva vince Oliveira -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Stiria MotoGP, GP Stiria 2020. La gara: vittoria di Oliveira, 5° Dovizioso, 9° Valentino Rossi Sky Sport Motogp, Oliveira vince il Gp di Stiria davanti a Miller: solo quinto Dovizioso

Fornisci una valutazione generale del sito: ...

MotoGP | Interviste top-3 GP Stiria 2020: Oliveira, Miller, P.Espargaro

Nel secondo appuntamento in due settimane sul circuito del Red Bull Ring è stato Miguel Oliveira a vincere il suo primo Gran Premio stagionale, il suo primo di sempre in MotoGP, il secondo per la KTM ...

Fornisci una valutazione generale del sito: ...Nel secondo appuntamento in due settimane sul circuito del Red Bull Ring è stato Miguel Oliveira a vincere il suo primo Gran Premio stagionale, il suo primo di sempre in MotoGP, il secondo per la KTM ...