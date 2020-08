MotoGp – Quartararo ancora leader, Miller si avvicina: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Stiria (Di domenica 23 agosto 2020) Una domenica ricca di spettacolo e brividi in Austria: tre vittorie inedite al Gp di Stiria nelle tre categorie. dopo i primi successi in carriera di Vietti e Bezzecchi, rispettivamente in Moto3 e Moto2, arriva la prima vittoria nella categoria regina di Miguel Oliveira, primo portoghese a vincere in MotoGp. Nono tempo invece per Valentino Rossi, 13° Quartararo, che nonostante il risultato riesce a mantenere la leadership nella classifica piloti, seguito da Dovizioso e Miller che si avvicina sempre più. Ecco la nuova classifica dopo il Gp di Stiria: Quartararo 70 Dovizioso 67 Miller 56 Binder 49 Vinales 48 Nakagami ... Leggi su sportfair

