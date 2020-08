MotoGp – Oliveira senza parole dopo la vittoria, Miller e Pol Espargaro sorridono: le parole dei protagonisti del Gp di Stiria (Di domenica 23 agosto 2020) Un risultato storico oggi al Gp di Stiria: Miguel Oliveira conquista la sua prima vittoria nella categoria regina, diventando il primo portoghese a trionfare in MotoGp. Oliveira si è lasciato alle spalle Miller e Pol Espargaro, per un podio davvero unico. “Sono molto emozionato in questo momento, vorrei dire così tante cose ma non sono in grado di farlo, voglio solo ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me, in questo momento mi stanno venendo in mente tantissime persone, voglio iniziare dalla famiglia, il team, gli sponsor, tutto il pubblico portoghese, grazie per il sostegno, oggi abbiamo scritto la storia, per me, per il mio paese e non potrei esser più felice di vincere questa gara a casa della red bull e della KTM“, ... Leggi su sportfair

