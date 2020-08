MotoGp, oggi il Gp di Stiria: gli orari e la diretta tv (Sky, Dazn e TV8) (Di domenica 23 agosto 2020) Tutto pronto per la quinta prova stagionale della MotoGp: si corre nuovamente sul Red Bull Ring di Spielberg, in Austria, questa volta per il Gran premio di Stiria. Dopo l’ottima prova di Pol Espargaró, che con la sua Ktm ha conquistato la pole position nelle qualifiche, è prevista grande battaglia in un Mondiale senza più un vero padrone, dato che il campione in carica Marc Márquez è ancora fuori gioco e rientrerà in gara solo tra due o tre mesi. Dove vedere la gara in tvLa giornata dedicata alle due ruote inizia con l’usuale Warm Up per le tre categorie: prima la Moto3 alle 8.40, quindi la Moto2 alle 9.10 e per finire la classe MotoGp dalle 9.40 alle 10. Le gare ufficiali, invece, partiranno alle 11 con la terza classe, per poi proseguire con la Moto2 alle 12.20. Alle 14.00, come ... Leggi su ilfattoquotidiano

