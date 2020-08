MotoGp, Miller ammette: “Miguel Oliveira è stato furbo, se non ci fosse stato lui…” (Di domenica 23 agosto 2020) Un secondo posto che lascia un pizzico di amaro in bocca a Jack Miller, passato per primo all’ultima curva prima di farsi infilare da Miguel Oliveira, bravo ad approfittare della lotta tra l’australiano e Pol Espargarò per vincere il GP di Stiria. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIntervistato nel post gara ai microfoni di Sky Sport, il rider della Pramac ha ammesso: “speravo davvero nella vittoria, ma sono molto contento perché allo stesso tempo non pensavo di trovarmi a lottare tra i primi. Se non ci fosse stato Oliveira sarei riuscito a vincere dato che ero riuscito ad impormi nel duello con Pol, ma Miguel è stato il più furbo ed ha avuto il merito di ... Leggi su sportfair

