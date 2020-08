MotoGP, GP Stiria 2020: Vinales senza freni, si butta in corsa dalla moto che si schianta (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) Bandiera rossa alla curva 1 a circa 12 giri dal termine della gara di motoGP al Gran Premio di Stiria. Maverick Vinales scende in maniera provvidenziale dalla propria Yamaha: il pilota spagnolo nei giri precedenti aveva segnalato un problema tecnico ai freni. Vinales si è buttato in pista, senza conseguenze, prima che la sua Yamaha prendesse fuoco. Gara interrotta con Joan Mir al comando. SEGUI LA GARA IN DIRETTA Leggi su sportface

