MotoGP, GP Stiria 2020: risultati e ordine di arrivo, vince Oliveira (Di domenica 23 agosto 2020) Miguel Oliveira vince il Gran Premio di Stiria, quinto appuntamento del calendario di MotoGP. Sulla pista di Spielberg il pilota portoghese della Ktm trionfa davanti all’australiano Jack Miller. Chiude il podio in un finale da brivido Pol Espargaro, in testa a poche curve dal termine. Quinto posto per Andrea Dovizioso dietro a Joan Mir (Suzuki), sceso in classifica dopo la seconda partenza. Combatte e ottiene il nono posto per Valentino Rossi. Giornata disastrosa per la Yamaha: a 12 giri dal termine Maverick Vinales ha rischiato tantissimo per un problema ai freni in curva 1. Lo spagnolo, accortosi che la moto non frenava più, si è provvidenzialmente lasciato andare in pista senza conseguenze. Nel frattempo la Yamaha dell’iberico è andata sbattere contro le barriere prendendo fuoco e ... Leggi su sportface

Ricordiamo che Zarco scatta dalla pit lane dopo il giro di ricognizione, mentre Miller ha una spalla dolorante con cui fare i conti per ben 28 giri. Ci riuscirà? Intanto al via assistiamo ad un buono ...

