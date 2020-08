MotoGp, Gp di Stiria: la sua Yamaha non frena, Vinales si lancia giù dalla moto a 250 km/h per evitare lo schianto – LE IMMAGINI (Di domenica 23 agosto 2020) Incredibile incidente per Maverick Vinales al Gp di Stiria. Lo spagnolo al termine del rettilineo del circuito austriaco si accorge che la sua Yamaha non frena più e salta giù dalla moto per evitare lo schianto contro le barriere. La moto va in fiamme, i commissari sventolano bandiera rossa e la gara (poi vinta da Oliveira) viene momentaneamente interrotta. Guardando le IMMAGINI si vede Vinales provare almeno in due occasioni a frenare, ma senza ottenere una risposta dalla sua Yamaha. Mancano 12 giri alla conclusione, siamo alla curva 1 dopo il lungo rettilineo: lo spagnolo a quel punto si lancia dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

