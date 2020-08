MotoGP, gara GP Stiria oggi domenica 23 agosto in tv: orario partenza e diretta streaming (Di domenica 23 agosto 2020) domenica 23 agosto è il giorno della gara al Gran Premio di Stiria, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale 2020. Sul Red Bull Ring di Spielberg i piloti scendono in pista per il warm-up alle ore 9:40, per poi sfidarsi per la vittoria del GP alle ore 14. Tutto il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 16 agosto Ore 09:40 – Warm-Up Ore 14 – gara Leggi su sportface

