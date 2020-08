MotoGp, Battistella: "Tra Dovizioso e Ducati l'accordo era possibile" (Di domenica 23 agosto 2020) Ammetto che col senno di poi avremmo potuto essere più flessibili: c'è stato un errore da entrambe le parti ". Lo ha dichiarato Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, in merito all'addio ... Leggi su corrieredellosport

"Purtroppo durante il periodo dell'emergenza Coronavirus tante aziende hanno fatto i conti con l'incertezza: ora dovremo fare delle scelte". Così Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, in me ..."Ammetto che col senno di poi avremmo potuto essere più flessibili: c'è stato un errore da entrambe le parti". Lo ha dichiarato Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, in merito all'addio all ...