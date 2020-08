Moto3, Vietti: “È il giorno più bello della mia vita” (Di domenica 23 agosto 2020) “E’ molto difficile ora parlare della gara, sono molto emozionato. Devo dire che è stata una gara molto complicata, tutti i piloti staccano forte. Abbiamo fatto dei passi avanti, oggi avevamo un ottimo passo. Oggi è il giorno più bello della mia vita, ringrazio la mia famiglia: senza di loro questo sarebbe impossibile”. Lo ha detto Celestino Vietti che in sella alla sua Ktm trionfa davanti a Tony Arbolino nel Gran Premio di Stiria di Moto3. Leggi su sportface

