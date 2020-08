Moto3, doppietta italiana al GP di Stiria: Vietti vince davanti ad Arbolino (Di domenica 23 agosto 2020) SPIELBERG - Celestino Vietti trionfa al Gran Premio di Stiria della Moto3. Spettacolare vittoria da parte del pilota italiano dello Sky Racing Team VR46 a Spielberg davanti al connazionale Tony ... Leggi su corrieredellosport

Vietti Ramus regola Arbolino negli ultimi 2 giri dopo una gara perfetta. Ai Ogura completa il podio, ma una sua manovra ha permesso ai due italiani di giocarsi la vittoria in solitaria. Non ci sarebbe ...Vittoria in volata per Celestino Vietti a Spielberg. Scattato dal centro della secondo fila, il pilota del Team VR46 e' andato in progressione ed ha conquistato il suo primo successo nella Moto3 davan ...