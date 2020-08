Moto2 – Domenica storica per lo Sky Racing Team: Martin penalizzato, Bezzecchi si aggiudica il Gp di Stiria (Di domenica 23 agosto 2020) Una Domenica pazzesca per lo Sky Racing Team al Gp di Stiria: dopo il successo di Vietti, anche Marco Bezzecchi conquista la sua prima vittoria in carriera. Bez, che in realtà ha tagliato il traguardo secondo, alle spalle di Jorge Martin, può festeggiare per il suo primo successo grazie alla penalizzazione inflitta al rivale spagnolo alla fine della gara per essere andato sul verde. Secondo posto dunque per Martin, terzo invece Gardner. L'articolo Moto2 – Domenica storica per lo Sky Racing Team: Martin penalizzato, Bezzecchi si aggiudica il Gp di Stiria SPORTFAIR. Leggi su sportfair

