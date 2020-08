Moto, Oliveira vince il Gp di Stiria. Paura per Vinales: "Ero senza freni" (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Miguel Oliveira su KTM-Tech3 ha vinto a sorpresa il Gran Premio di Stiria della Moto Gp. Sul circuito austriaco dello Spielberg, il 25enne portoghese si è imposto in volata sull'australiano Jack Miller (Ducati-Pramac), secondo, e sulla Ktm dello spagnolo Pol Espargaro, partito in pole. Proprio Miller e Espargaro avevano duellato a lungo dopo lo stop al 17mo giro per un incidente a Vinales senza conseguenze, ma Oliveira li ha beffati inserendosi all'ultima curva e conquistando la sua prima vittoria nella Moto Gp. Quinto Andrea Dovizioso su Ducati che resta secondo in classifica generale ma si avvicina a soli tre punti dal francese Fabio Quartararo, che ha chiuso 13mo. Nono Valentino Rossi (Yamaha), sesto invece lo spagnolo Alex Rins (Suzuki). La gara è stata ... Leggi su agi

