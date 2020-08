Moto Gp: Yamaha senza freni, Vinales si salva gettandosi a 310 all’ora. Miguel Oliveira vince la gara (Di domenica 23 agosto 2020) Si è salvato solo per la protenzza di riflessi, Maverick Vinales: lo spagnolo è arrivato alla staccata a 310 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all'istante dalla Moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter frenare durante la prova della MotoGp a Stiria, sul circuito di Spielberg (Austria) Leggi su firenzepost

