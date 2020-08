Moto Gp, terrore in pista: si rompono i freni, Vinales si lancia a 300 all’ora dalla moto (video) (Di domenica 23 agosto 2020) Altro “miracolo” in pista, dopo il terribile incidente di domenica scorsa quando Valentino Rossi aveva rischiato la vita nel corso nel moto Gp dell’Austria. Miguel Oliveira ha vinto la gara motoGp del Gp di Stiria, quinto appuntamento della stagione 2020, ma anche qui con un brivido enorme. Il pilota portoghese, in sella alla Ktm del team Tech3, ha festeggiato il primo successo nella classe regina del motomondiale beffando sul rettilineo l’australiano Jack Miller con la Ducati Pramac e lo spagnolo Pol Espargaro con la Ktm ufficiale. Ai piedi del podio l’altro spagnolo Joan Mir (Suzuki), quinto Andrea Dovizioso con la Ducati. Solo nono Valentino Rossi con la Yamaha ufficiale. La gara è ripresa dopo l’interruzione al 16° giro ... Leggi su secoloditalia

