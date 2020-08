Moto Gp, pazzesco Vinales: a 330 km/h si lancia dalla moto rimasta senza freni (Di domenica 23 agosto 2020) Il Gran Premio di Stiria di moto Gp è stato interrotto dopo 17 giri per lo spettacolare incidente di cui è stato protagonista Maverick Vinales che ne è uscito illeso grazie alla sua prontezza di riflessi.... Leggi su feedpress.me

