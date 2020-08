Monza: obiettivo Giovinco, Galliani sogna l’ex Juventus (Di domenica 23 agosto 2020) Il Monza si prepara a giocare il campionato di Serie B. La società guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha, nella propria lista dei desideri, ha anche Sebastian Giovinco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club brianzolo avrebbe messo nel mirino l’ex Juventus e Parma, al momento in forza nel Hilal, in Arabia Saudita. Le parti non sarebbero ancora vicine, ma Galliani è al lavoro per riportare in Italia la formica atomica. Leggi su sportface

