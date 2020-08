Modella di colore indossa un abito tradizionale sardo e viene insultata sui social. Lei risponde: “Ignoranza, io sono nata e cresciuta a Olbia” (Di domenica 23 agosto 2020) Ha indossato l’abito tradizionale di Codrongianus, piccolo centro in provincia di Sassari, per un servizio fotografico. La gonna nera, il grembiule a fiori, il corpetto ricamato e il velo bianco sui capelli. Ma quando le foto di Andrea Zucca Pais sono arrivate su Facebook, gli utenti si sono scatenati in una pioggia di insulti razzisti. Motivo? Kary Khouma, nata e cresciuta in Sardegna, ha origini senegalesi. E quindi, la pelle scura. Molti hanno apprezzato l’idea dell’autore, per il quale “in ogni cultura c’è un po’ di noi tutti” e “l’abbigliamento tradizionale non comporta alcuna distinzione di colore, ma ne esalta la policromia”. Ma in tanti invece sostengono che ... Leggi su ilfattoquotidiano

