Miriam Leone intrigante su Instagram | indossa solo un orologio!

Miriam Leone intrigante su Instagram: "L'estate addosso", scrive in didascalia per accompagnare la foto nella quale indossa solo un orologio. Una splendida immagine social che la ritrae in tutto il suo splendore, e c'è chi poeticamente commenta: "Con te ci sarebbe l'estate nella stanza anche in pieno inverno". Miriam Leone vestita solo con un orologio: pioggia di like per lei Un primo piano che toglie il fiato e mette in risaldo i suoi meravigliosi occhi verdi. Sempre affascinante e ammantata da un'aura di mistero, la ex Miss Italia non sbaglia mai una mossa nel presentarsi ai followers sui social. I recenti scatti ne sono un esempio: dalla Sardegna alla Sicilia, con stile.

