Minzolini al vetriolo: «Alla Festa dell’Unità si balla, i divieti per il Pd non valgono. Fate ridere» (Di domenica 23 agosto 2020) Augusto Minzolini al vetriolo contro Nicola Zingaretti. In un tweet scrive: «Se è vero come è vero che mentre tutte le discoteche italiane sono state chiuse, Alla Festa nazionale dell’unità di Modena si bAlla, beh Zingaretti fa nel contempo piangere e ridere. Ma come si fa?! Una volta ai diceva che i politici dovessero dare l’esempio». Da giorni nel Pd c’è qualcuno che vorrebbe far saltare le regionali per il rischio Covid e per evitare assembramenti. Ma poi a Modena si svolgerà la Festa dell’Unità. E Minzolini non la fa passare liscia. La Festa dell’unità La Festa nazionale dell’unità si svolgerà ... Leggi su secoloditalia

