Milano: algerino 43enne s’impicca in Questura, era stato fermato per fotosegnalamento (Di domenica 23 agosto 2020) Il 43enne fermato ha usato la maglietta come cappio, l'ha appesa alle sbarre della finestra e si è impiccato. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno allertato il 118 per rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno costatato il decesso Leggi su firenzepost

Milano, 23 agosto 2020 - Un algerino di 42 anni si è tolto la vita all'interno della camera dei fermati della questura di Milano. È successo oggi, intorno alle 12, poco prima l'uomo era stato fermato ...

