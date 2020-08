Milan, Raiola schietto: “Ibrahimovic domani non sarà al raduno, i matrimoni si fanno in due” (Di domenica 23 agosto 2020) domani ricomincerà la stagione del Milan, la squadra rossonera inizierà infatti il raduno a Milanello agli ordini di Stefano Pioli con l’obiettivo di preparare un’altra importante annata. Marco Luzzani/Getty ImagesMolto probabilmente in campo non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora in trattativa con la società per il proprio rinnovo. Sulla questione si è soffermato Mino Raiola ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il proprio punto di vista: “Ibrahimovic domani non credo che sarà al raduno, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo, posso dire che siamo comunque a buon punto. Credo che non sia un problema economico, ma di convinzione e stile. I matrimoni si fanno in ... Leggi su sportfair

MarioGiunta : Milan, domani Ibrahimovic non sarà a Milanello. Si tratta ancora per il rinnovo. La conferma arriva da Raiola inter… - DiMarzio : #Milan, le parole di #Raiola sul rinnovo di #Ibrahimovic - DiMarzio : #Haaland e #Pogba, #Raiola spiega le prossime mosse per il loro futuro ?? - Fedeshi_ : RT @mirabeack: @russ_mario1 @falliremooggi Il problema non è Raiola che fa il suo circo, il problema è chi prende per oro colato tutto ciò… - macho_morandi : La colpa e’ solo si uno. MINO RAIOLA. Poi i mezzi tifosi in malafede non mi avranno mai. Forza maldini Forza gazidi… -