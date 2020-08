Milan, martedì cominciano gli allenamenti: niente tifosi a Milanello (Di domenica 23 agosto 2020) Il Milan ha comunicato la data di inizio degli allenamenti, che non saranno visibili ai tifosi Il Milan si radunerà domani, dove svolgerà i vari test. Poi da martedì 25 agosto cominceranno gli allenamenti che, comunicato dalla stessa società rossonera, non saranno visibili dai tifosi. «In considerazione delle criticità legate all’evolversi dell’emergenza Covid-19 e per tutelare la salute dei nostri tifosi, non verranno svolti allenamenti sui campi esterni di Milanello. La squadra, quindi, a differenza delle passate stagioni, non si allenerà sul campo 6 per dissuadere dalla presenza fisica dei propri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro ... Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - CCokina12 : RT @AntoVitiello: Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro live co… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro live co… - sportface2016 : #Milan, il programma dei prossimi giorni. Ed ecco le interviste su Milan TV tra martedì e mercoledì - dieguito82 : RT @Teo__Visma: Arrivato il programma dei primi 4 giorni di raduno. Domani i tamponi, da martedì gli allenamenti e le interviste. Tutto s… -

