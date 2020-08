Milan, Ibrahimovic salta l'inizio del raduno: ancora nessuna risposta sul rinnovo (Di domenica 23 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta all'ultima proposta di rinnovo presentata dal club rossonero negli ultimi giorni. Leggi su tuttonapoli

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta all'ultima proposta di rinnovo presentata dal club rossonero negli ultimi giorni. A questo punto - riporta Sky Sport - sembra difficile che il giocat .... Il raduno è l’ora X: lo svedese rimarrà a Milano nella prossima stagione? Il Milan non vuole più aspettare Zlatan Ibrahimovic. La società – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello S ...