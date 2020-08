Milan-Florentia oggi in tv, Serie A femminile 2019/2020: orario, canale, diretta tv e streaming (Di domenica 23 agosto 2020) Il programma di Milan-Florentia, gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A femminile 2019/2020. Le rossonere allenate da Maurizio Ganz scendono in campo per l’esordio nella nuova stagione, ospitando la formazione di San Gimignano. L’incontro, in programma alle ore 17:45 di oggi domenica 23 agosto, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Timvision e Milan TV. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale e cronaca a fine gara. Leggi su sportface

