Milan, domani Ibrahimovic non sarà presente al raduno: le ultime (Di domenica 23 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic non sarà presente domani al raduno del Milan: manca ancora l’accordo con il club rossonero per il rinnovo Zlatan Ibrahimovic non sarà presente al raduno del Milan. La squadra rossonera si ritroverà domani a Milanello ma senza l’attaccante svedese. Non è stato ancora trovato, infatti, l’accordo tra Ibra e il Milan per il rinnovo di contratto. Un lungo tira e molla che va avanti da settimane e che per ora non ha portato alcun risultato. Si continua a trattare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

